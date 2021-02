IN SCENA

«Uno spettacolo leggero e brillante, in questo periodo ne abbiamo bisogno tutti, a partire da me». Le rassicurazioni sono del regista e gli ingredienti per trascorrere un'ora e mezza divertendosi ci sono tutti. A cominciare dai testi: due scherzi di un giovane Anton Cechov in cui l'autore sperimenta scene di vita attinte anche dal suo essere medico. Poi l'attenzione ai lati vulnerabili dei protagonisti, puntando a una comica ironia senza scendere nella farsa. Il cast selezionato, a partire da Andrea Pennacchi, ieri alla presentazione unico assente, ma giustificato, ancora convalescente dopo il ricovero in ospedale a causa del Covid. E lo strumento scelto: la televisione.

LA NOVITÀ

Un grande classico, anche se meno calpestato di altri, che può essere visto da casa grazie alla collaborazione del Teatro Stabile del Veneto e Rai Cultura. Non si tratta di uno spettacolo registrato e proposto in tv in mancanza di palcoscenici dal vivo. È un progetto costruito dal regista Damiano Michieletto proprio per il piccolo schermo: «Ho unito i due atti in un unico racconto - spiega - in cui i personaggi rivelano in circostanze improbabili tutte le loro più segrete fragilità». L'idea è quella di presentarli insieme, senza interruzione, «affidando al personaggio del servitore il compito di traghettare la vicenda dal primo atto al secondo, attraverso un monologo in cui racconta il tempo passato e i destini familiari».

L'appuntamento è quindi per questa sera, in prima assoluta, su Rai5 alle 21.45. Parla della «più importante produzione del Teatro Stabile» il presidente Giampiero Beltotto, soddisfatto del risultato e augurandosi che questo lavoro sia «annoverato tra quelli da non dimenticare».

LA STORIA

Allestito e registrato lo scorso dicembre sul palco del Teatro Goldoni di Venezia, lo spettacolo si snoda tra le vicissitudini di una vedova inconsolabile che si seppelisce in casa dopo la morte del marito narrate nel testo teatrale L'orso e il ruvido approccio fra due giovani di Una domanda di matrimonio, due atti unici cecoviani scritti entrambi nel 1888. Ad interpretarli, al fianco al Pojana per l'occasione tirato a lucido, Giancarlo Previati, Petra Valentini, Edoardo Sorgente e Nicola Stravalaci, suo il ruolo di servitore che fa da trait d'union dei due scherzi, come vengono chiamati questi atti teatrali. Ai cinque attori il compito di esaltare la comicità di echov che non deve però essere troppo esibita e va cercata nei piccoli dettagli, nelle crepe delle loro anime. Quindi nel cane che zoppica, nei tic nervosi, nelle discussioni sul tempo atmosferico. Una comicità intessuta di micro-drammi, piccole crisi, problemi fisici e insicurezze, che rendono i protagonisti così vicini. «echov crea un mondo interiore all'insegna della fragilità - spiega il regista - una fragilità che diventa esasperante e che porta allo scontro». I personaggi arrivano a puntarsi contro pistole e fucili tra un «se ne vada o sparo» e un «sta zitto, se no prendo il fucile e ti impallino!». In entrambi gli episodi si parte dalla calma e si arriva alla catastrofe: il tutto in meno di mezz'ora. E se anche, come ha premesso Previati, «il teatro senza pubblico non è teatro e bisogna cercare di portare quanto prima le persone in sala», questo della televisione è pur sempre un canale per vedere qualcosa di interessante e che, magari, aggancia qualche spettatore in più in previsione di tempi migliori.

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

