IN SCENACorreva l'anno 1585 e Vincenzo Scamozzi realizzò le scenografie per la messinscena di Edipo Re di Sofocle che inaugurava il Teatro Olimpico disegnato da Andrea Palladio. Torna a quel punto originario l'opera di Robert Wilson che domani (in replica fino al 7 ottobre) apre Conversazioni 2018, la 71. edizione del Ciclo di spettacoli classici all'Olimpico di Vicenza. Oedipus - un progetto site-specific per il programma vicentino al quale il grande regista americano sta lavorando da più di due anni - mette al centro il rapporto tra la...