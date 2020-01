IN SCENA

Avvicinarsi all'anno delle celebrazioni guardando le avvincenti visioni prendere anima e forma. I fantastici personaggi avvinghianti ai gironi dei loro peccati attraverso il contrappasso, le grandiose scenografie infernali, le attraversate guidate da Caronte, ma anche la bufera di passioni, le acrobazie delle anime, la drammaticità delle scene. Un viaggio immersivo accompagnato dalla narrazione di un Dante maturo con la voce di Giancarlo Giannini. A dare il via agli eventi in vista dei settecento anni dalla morte del sommo poeta che cadrà nel 2021, tocca ad uno spettacolo che è già stato insignito della medaglia d'oro dalla Società Dante Alighieri: La Divina Commedia Opera Festival che torna in tour fino al 19 aprile facendo tappa, l'8 febbraio, alle 21, al Gran Teatro Geox di Padova. «Una rilettura in chiave moderna del capolavoro dantesco - ha spiegato ieri a Milano il regista Andrea Ortis - uno spettacolo in continua evoluzione che si arricchisce di volta in volta esplorando gli orizzonti delle nuove tecnologie, capaci di trasportarci in un mondo onorico tra demoni, creature mitologiche e personaggi storici che accompagnano il viaggio di Dante nei regni ultraterreni». Un miscuglio di linguaggi in grado di parlare anche alle nuove generazioni.

I NUMERI

Bastano i numeri a far capire l'impatto del musical sullo spettatore. L'opera, prodotta da Music International Company, ha una troupe di cinquanta professionisti tra cast di voci e ballerini acrobatici che danno vita ai personaggi più drammatici del poema dantesco. Il tutto avvolto in suggestive musiche e proiezioni video in grado di creare quadri tridimensionali in continuo movimento. Suddiviso in due atti, il musical porta sul palco oltre duecento costumi utilizzati dagli artisti in settanta scenari. Un viaggio che dura due ore a ritmi serrati e scenografie dal forte impatto. E poi, fiore all'occhiello dell'intero lavoro, l'interpretazione esclusiva del grande Giancarlo Giannini come voce narrante, che rappresenta la maturità di Dante mentre ricorda quando a metà della propria esistenza, spinto da una forte crisi personale, trova nella scrittura una salvezza creativa. Uno spettacolo già accolto da numerosi sold out, da un calore da stadio e che nel tour 2020 promette effetti tecnologici ancora più sorprendenti, nuovi interpreti e live session di percussioni a scandire un ritmo che travolge danzatori e anche spettatori. Il tutto ricucito da Marco Frisina che cura le musiche, mentre i testi sono di Gianmario Pagano e dello stesso regista Andrea Ortis, le scenografie di Lara Carissini e le coreografie di Massimiliano Volpini.

IL SOMMO POETA

«Questo è un teatro che ha tutta la forza dell'immaginazione del libro a cui si ispira» ha raccontato Antonello Angiolillo, l'artista che ha l'ardua responsabilità di interpretare Dante. Certo, quanto a fascino e bellezza, la natura è stata con lui molto più generosa di quanto non lo sia stata con il celebre fiorentino costretto all'esilio. «Lo spettacolo - prosegue l'attore - mette in scena la potenza e l'emozione di attori con la suggestione di sorprendenti effetti speciali di animazione in 3D che aiutano lo spettatore ad entrare nel mondo fantastico di Dante fino a fargli venir voglia di saperne di più». Al punto che la più grande soddisfazione che provano i protagonisti è sentirsi dire dal pubblico «che il musical gli fa venir voglia di leggere, o rileggere, la Divina Commedia».

GLI APPUNTAMENTI

Lo spettacolo sarà accompagnato dall'incontro D come Dante, una forma di approfondimento con panoramica sui personaggi e sulle esibizioni e dal matineé, sempre l'8 febbraio a Padova, al quale parteciperanno duemila ragazzi.

Oltre all'appuntamento padovano, il tour 2020 del musical ispirato alla Divina Commedia sarà domani a Brescia, e poi a febbraio a Catanzaro e Catania, nel mese di marzo a Bologna e Torino, per chiudere ad aprile a Genova e a Roma.

Raffaella Ianuale

