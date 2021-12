TEATRO

Il debutto ufficiale è avvenuto nel dicembre 2020 al Teatro Goldoni, ma in streaming, nel pieno del lockdown. Ora il nuovo allestimento della commedia goldoniana diretto da Valter Malosti, coprodotto dal Teatro Stabile del Veneto, torna in scena dal vivo nella sala veneziana per incontrare il pubblico. Dopo la prima nazionale di ieri sera, I due gemelli veneziani resta al Goldoni fino a domenica 12 dicembre e poi inizia la tournée italiana, passando al teatro Verdi di Padova in gennaio, al Toniolo di Mestre e al Del Monaco di Treviso in febbraio.

LAVORO SULLA LINGUA

I due gemelli veneziani rappresenta il primo incontro di Malosti con Carlo Goldoni, in quello che il regista definisce «un lavoro a ritroso attraverso gli autori fondamentali nella costruzione di una lingua italiana per la scena»: Giovanni Testori, Pier Paolo Pasolini, Carlo Emilio Gadda, ma anche Roberto Longhi, Federico Fellini, Patrizia Valduga, Antonio Tarantino, per spingersi tre anni fa alla prima sfida pirandelliana. Ora quest'opera goldoniana incarna la forza degli attori della Commedia dell'Arte. «La storia scenica e di composizione dell'opera, come dei suoi eredi letterari e scenici, è un viaggio affascinante osserva il regista - e rivela gli ultimi lampi di quella grazia eversiva e seminale che furono quella schiera di attori che tra la fine del 500 e la fine del 700 dominarono le scene teatrali europee. La loro forza risiedeva in una tecnica magistrale che combinava l'improvvisazione, i ruoli multipli, la maschera, un uso del corpo che potrebbe ricordarci la nostra danza contemporanea, il ritmo, la capacità di cambiare mille registri vocali». Un'abilità rara, che Malosti sollecita negli attori - un cast di peso composto da Marco Foschi nel doppio ruolo dei gemelli, Danilo Nigrelli, Marco Manchisi, Irene Petris, Alessandro Bressanello, Anna Gamba, Valerio Mazzucato, Camilla Nigro, Vittorio Camarota, Andrea Bellacicco.

MACCHINA DI DIVERTIMENTO

Per dirla con le parole del regista, I due gemelli veneziani sono «una macchina di divertimento» con un intreccio trascinante fatto di duelli, amori, fughe, ritrovamenti, in cui svetta l'espediente dei gemelli identici ma opposti caratterialmente. Allo stesso tempo «questo testo è anche una farsa nera, eversiva, inquietante afferma Malosti - sulla famiglia, l'identità, l'amore (anche brutale, violentemente erotico, incestuoso) e la morte. I personaggi non sanno leggere o tenere a freno le proprie emozioni e i propri sentimenti e questo provoca alternativamente il riso e fa sfiorar loro la tragedia o li fa sprofondare in essa, come Zanetto e Pancrazio». E nelle mani del regista svela inedite prospettive e finestre sulla contemporaneità.

G.March.

