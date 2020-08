IN RIVA AL MARE

Lunedì 7 settembre, al chiosco La Duna a Cavallino-Treporti (Ve), è in programma una cena evento. Dal centro storico di Venezia, infatti, caleranno sul litorale cuochi e staff dello Chat Qui Rit, il ristorante gourmet a due passi da Piazza San Marco che negli ultimi anni si è prepotentemente imposto all'attenzione degli appassionati grazie ad una cucina di contemporanea di alto livello e ad una carta dei vini di prim'ordine, il tutto in un ambiente di grande piacevolezza, un giusto mix fra eleganza ed informalità, e ad un servizio all'altezza, coordinato dal patron Giovanni Mozzato, in un ambiente storico eppure ridisegnato secondo un gusto contemporaneo e stiloso.

IN TRASFERTA

Chat Qui Rit porterà sulla spiaggia, nell'affascinante contesto de La Duna , una sua proposta di menù in riva al mare ideato dagli chef Davide Scarpa e Leonardo Bozzato.

Alla serata si potrà partecipare unicamente previa prenotazione sul sito www.chatquirit.it dove saranno disponibili poco più di 40 posti. Quindi occorre prenotare al più presto.

Per i prenotati, ovviamente, la possibilità di arrivare dalle 19 per godersi il tramonto e magari un aperitivo o un cocktail accompagnato da piccoli finger food. Il menù della serata prevede: Il benvenuto della cucina, le Tagliatelle di Seppia con il loro nero, tra il crudo e il cotto, con gel di Ibiscus, la Piovra scottata con Royale di Foie Gras, Carboncello dorato, Ciliegie marinate e salsa Teriyaki, Il nostro risi e bisi con riso Acquerello, Scampi e Cynar, il Filetto di Ombrina con Anguilla laccata su salsa Tosazu e Porro Togarashi, la nostra idea di Pina Colada.

