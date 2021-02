In questi tempi, quando si affronta il tema Recovery Fund, si ha la tentazione di collegarlo al Piano Marshall, sebbene siano interventi di cooperazione internazionale nati in contesti storici ben diversi. Il Recovery Fund è ora volto al rilancio dei paesi europei, colpiti dalla pandemia, mentre il Piano Marshall nasceva per aiutare i paesi europei devastati dalla Seconda guerra mondiale. L'European Recovery Program, correntemente Piano Marshall dal nome del segretario di Stato dell'Amministrazione Truman, che ne fu il principale artefice. Il piano fu un misto di calcolo politico e di generosità. Si temeva che l'Europa cadesse nell'orbita sovietica (una preoccupazione che nel 1949 spinse anche ad istituire la Nato). In Europa c'erano povertà, fame, disperazione, caos; vi era bisogno di una cura per tutto questo, non di un palliativo; lo scopo era di restaurare un futuro economico per l'Europa, senza farsi prendere da passioni o pregiudizi. Il Piano ebbe dimensioni finanziarie gigantesche, circa 13 miliardi di dollari dell'epoca, corrispondenti a 150 miliardi attuali di dollari, durò quattro anni, dal 1947 al 1951, ma quello che ancora stupisce sono l'organizzazione e l'amministrazione predisposte, nonché i nuovi modelli innovativi di cooperazione internazionale introdotti. Fu uno sforzo gestionale gigantesco, che coinvolgeva sedici Paesi, alcuni dei quali erano stati fino a poco tempo prima in guerra tra loro. Dovette superare forti contraddizioni: basti dire che, dopo la sconfitta, alla Germania, allora divisa in due, era stata imposta la smobilitazione industriale. Nell'ambito degli aiuti all'Europa il Piano Marshall ebbe anche l'obiettivo di diffondere il concetto di produttività, ben radicato nella mentalità americana, ma all'epoca tutt'altro che familiare nella mentalità europea ed italiana. Nasce a Parigi l'European Productivity Agency (EPA) che avrà un ruolo determinante per lo sviluppo della management education nel vecchio continente. Sull'onda di questo movimento sorge nel 1952 anche nel nostro Paese il Comitato Nazionale per la Produttività, che è artefice, qualche anno dopo, con Lino Zanussi e il rettore Guido Ferro della nascita presso l'Università di Padova del CUOA, una delle prime scuole di formazione manageriale in Italia. E qui vi è il legame con il Recovery Plan che richiede certamente le transizioni climatiche e digitali, le riforme e gli investimenti strutturali, ma anche quelli in capitale umano, fattore determinante per arrivare alla crescita economica dando vigore a quella produttività che per noi è una chimera. Già a suo tempo l'Unione Europea ricordava che la competitività è stabilita dalla crescita della produttività e dipende quindi dalle performance e dal futuro dell'industria europea. Per essere competitiva, un'economia deve perseguire investimenti in ricerca, innovazione e formazione e deve avviare riforme volte a creare concorrenza all'interno dei mercati. I governi che si sono succeduti non hanno certo seguito queste regole e tutto questo, alla fin fine, costituisce l'insieme dei fattori che, a livello di sistema Paese, determinano il basso livello di produttività. Si capisce perché il nostro Paese abbia da tempo questo problema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA