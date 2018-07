CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In questi tempi, in cui Bruxelles è il capro espiatorio dei nostri mali, l'Europa continua ad essere un sentimento ancora maggioritario nella nostra terra, così ricca di risentimenti verso lo Stato centrale e di aspirazioni all'autonomia. Tanti fattori concorrono a questo diffuso sentimento che investe giovani e meno giovani. Erasmus che ha fatto conoscere l'Europa ai nostri studenti, i voli low cost che hanno consentito a spostarsi tra capitali come fra quartieri di una immensa città, i nostri imprenditori che oramai vedono nei fatti che...