In questi giorni sembra che l'Europa stia vivendo una forte crisi di identità. Lo dicono i vari livelli di importanza che stanno assumendo i dati sulla diffusione del virus in ogni nazione che fa parte dell'Unione, dove sembra che il virus si diverta a sconvolgere i precari equilibri raggiunti alla fine di quella che sembrava per molti una guerra vinta. Ma questa è solo la malattia fisica che non vi è dubbio verrà presto o tardi sconfitta.

Ciò che stupisce invece, ed è materia per la quale non si vedono soluzioni a breve termine, è la progressiva diminuzione di una cultura che dovrebbe essere il fondamento dell'Unione stessa. Ciò che unisce i popoli Europei non è infatti la lingua come negli Stati Uniti d'America, ma l'insieme di una lunga storia, la cui espressione non sono le guerre o le dittature che hanno sconvolto per centinaia d'anni i popoli europei, ma numerose diversità identitarie di architetture, di letterature, di poesia, di arti visive, di musiche, di pensieri produttivi e, come era stato auspicato da un Papa recente, anche di religioni, se non altro sotto l'aspetto monoteistico.

Così era stata creata l'Europa voluta dai Padri Fondatori. Veri uomini, espressione di una saggia cultura europea che sembra dissolversi di fronte agli ultimi decreti della Commissione Europea diretta da una Signora che ha come segno distintivo principale una serie di giacchettine e sottane di diversi colori, e camicette annodate con cura al collo con foulard in tinta. Di lei si nota infatti soprattutto la forma elegante più che la sostanza di un pensiero che trovi un suo fondamento europeo. Anzi ciò che lei decreta sembra spesso il riassunto di un racconto estrapolato da proclami Social più che il frutto di una meditazione ragionata.

Sorge quindi il dubbio che il bombardamento americano degli aerei Facebook, con obiettivo i cervelli Europei, stia per avere la meglio sulle invocate, ma quasi assenti, meditazioni culturali dei nostri intellettuali. Le proposte straordinarie della Signora vengono accolte con grande entusiasmo e quasi esclusivamente dalle Lobby Finanziarie. Quelle che hanno ridotto le banche, le assicurazioni ed altri istituti a mere espressioni di finanza (creativa?) più che ad aiuti alla crescita economica per sostenere i cittadini.

Ci si comincia a chiedere se l'Inghilterra non abbia fatto la cosa giusta con la sua Brexit. Perché tra l'altro c'è un fatto storico che non va dimenticato. La Gran Bretagna è stata l'unica nazione europea a vincere la Seconda guerra mondiale.

Scrivendo di Facebook ho notato che il plurimiliardario Zuckenberg ha pensato di cambiargli nome. Lo chiamerà Meta. (Forse da metano per via del profumo). Ho trovato invece per caso un dominio ancora non acquistato nell'elenco. Si chiama Fartbook. Per chi non conoscesse la lingua, richiamo la traduzione di Fart al vocabolario inglese-italiano. Mi rivolgo ai giovani volonterosi che abbiano voglia di allargare il concetto. Magari potrebbe essere l'inizio di una nuova Era.

