CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

In questi giorni molto si è scritto, come ogni anno, sulla Liberazione, sui soggetti che hanno contribuito a conquistarla e su come in Italia essa viene oggi celebrata da alterni protagonisti. Si è avuta l'impressione di leggere cose serie accompagnate anche da un mare di retorica. Molto interessante è stato un articolo di Marco Ajello pubblicato sul Gazzettino e che riguardava l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. L'acronimo ANPI andrebbe cambiato con ANFPI, Associazione Nazionale Figli Partigiani d'Italia. Si può supporre infatti...