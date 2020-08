In queste ore si sta decidendo, nei minimi particolari, talvolta quasi ossessivi, i criteri e i protocolli per garantire in sicurezza il ritorno in classe di milioni di studenti. Tecnici e politici discutono di centimetri, mascherine, aule di isolamento, aule ricavate da musei e teatri, test rapidi, responsabili Covid di classe, quarantene, certificati, cercando di ipotizzare scenari che vanno dal cauto ottimismo al pessimismo più cupo. Non entro nel merito di questo lungo elenco di divieti e precauzioni. Mi limito a riflettere su quello che più mi tocca al cuore, un elemento legato ai ricordi e a un certo romanticismo scolastico che tutti conserviamo nell'anima: la figura del compagno o della compagna di scuola. Da settembre questa icona delle nostre gioventù sparirà definitivamente. Banchi unici e distanziamento forzato spezzeranno in due quel banco che ha fatto da sotto testo alle nostre vite. Una cesura violenta, che spazza via momenti irripetibili per intere generazioni.

Chi di noi non ricorda qualche compagno di banco? C'era il secchione, quello che copiava, quello che faceva casino, quella carina, quello che non si lavava, quello che suggeriva, l'ansioso, il laziale, la bacchettona. Un vero e proprio bestiario dei caratteri umani come quelli della commedia dell'arte. Eppure tra quei tipi curiosi che ci assegnava il caso, facendoli sedere accanto a noi, poi saltava fuori l'amico per tutta la vita, o la ragazza sognata per tutta la vita. Questo, da settembre non accadrà più. Perché a fare da paraninfa a questa complicità era proprio la vicinanza. I gomiti che si toccavano, lo sguardo che volava sul foglio del compagno, la risata trattenuta a due. Il compagno di banco era lo specchio della vita. Ti proponeva ogni mattina il suo look, il suo idioma, i suoi piccoli segreti e tu imparavi a capire che il mondo non era solo quello delle mura domestiche. A casa tua erano di destra e il compagno di banco era di sinistra. Tu eri fifone, lui coraggioso. Tu eri babbeo, lui scafato. E a forza di convivere, quasi in simbiosi, con la sua diversità, tu crescevi. E cresceva lui. Era questo il senso profondo della scuola. Forse addirittura della vita. Crescere accanto a un coetaneo con il quale misurarsi.

Negli Anni 80 realizzai il primo grande seriale televisivo italiano sulla scuola I Ragazzi della 3C. Ebbe un successo travolgente. Capii allora che quando si tocca l'amicizia scolastica si tocca il cuore di tutti. Credo che abbia provato la stessa sensazione il mio amico Carlo Verdone quando realizzò il suo Compagni di scuola, un film bellissimo, cinico per certi versi ma intriso di profondo sentimento. Non voglio sembrare deamicisiano ma i legami scolastici sono qualcosa di fortissimo. Le amicizie nate sui banchi di scuola sono gratuite, non scelte, non volute, quindi sono pure. E l'alone di malinconia che si portano dietro quando finiscono non passa mai. Non a caso uno dei miei libri preferiti è Le grand Meaulnes di Alain Fournier, storia di una amicizia scolastica, pervaso da una voglia di libertà e follia, tipiche dell'adolescenza, così come lo sono lo stupore e l'inquietudine.

Oggi ahimè, con i capelli bianchi, mi stupisce e mi inquieta la scomparsa di quella vicinanza del corpo e dell'anima, tra compagni di banco. Delle tante nefandezze che ci ha propinato il Covid quello del distanziamento diffuso è tra le peggiori. Prima lo smartworking, oggi lo smartlearning, due modi di non condividere più niente stando vicini, accanto, insieme. Eppure stare vicini, accanto, insieme è bellissimo.

Concludo con una nota di felicità per i giovani. Forse si ricaveranno delle aule scolastiche da qualche teatro. Ecco, all'epoca mia non succedeva. E sono un po' invidioso. Studiare aritmetica a teatro sarà fichissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA