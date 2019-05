CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In quell'anno che più avanti preciseremo, il ministro della Funzione pubblica della repubblica Italiana, Massimo Severo Giannini dichiara di volersene andare dall'Italia in quanto il paese non ha speranze, è al limite dell'irrecuperabilità. È come il regno di Pergamo di fronte all'impero romano. Il 23 marzo scoppia lo scandalo del calcio scommesse. Vengono arrestati il presidente del Milan Felice Colombo e i calciatori Moroni, Rossi, Albertosi, Giordano, Wilson, Manfredonia Cacciatori ed altri dodici eroi della domenica. Ondata di arresti...