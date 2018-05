In prima linea per la sicurezza In pensione Pasquale De Bellis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUESTURAVENEZIA (G.P.B.) Sono pochi, in città, a conoscere a fondo il territorio come Pasquale De Bellis. Il motivo è semplice: per tanti anni il poliziotto ha seguito manifestazioni, episodi di cronaca e tanto altro ancora. Quando c'era una protesta davanti a Ca'Farsetti potevi star certo che, da qualche parte, lui era lì a garantire la sicurezza di tutti. Un compito non semplice, che poteva durare per tutta la giornata. Ora, dopo 40 anni di servizio, a fine mese il sostituto commissario conclude il suo delicato impegno.Arruolatosi il 1....