CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN PIAZZASeconda edizione di StreetFood in Piazza a Torreglia (Pd), nella serata dell'11 luglio, giovedì: n el centro di Torreglia e nell'area pedonale, creata per l'occasione in Via Mirabello, i ristoratori delle Tavole Tauriliane schiereranno le loro postazioni di cucina da campo, affiancati da altrettanti banchi di assaggio di rinomate aziende vitivinicole e da altri noti produttori . Questo l'elenco dei piatti in degustazione. L'Antica Trattoria Antenore presenterà il Costinagrill con Salsa Porcini e Poenta Onta, l'Afazenda proporrà le...