In Papua Nuova Guinea una donna Huli allatta al seno un giovane maiale che è stato appena allontanato dalla madre. Il maialino vivrà nella capanna, con i giovani umani, coccolato e vezzeggiato, per poi finire nella tavola per essere mangiato. Per il popolo Huli non c'è distinzione tra animale da affezione e risorsa alimentare. Il maialino (succede anche con i cani) riceve tutte le attenzioni del caso: nutrimento, gioco, cure sanitarie, per poi finire da adulto nelle pance degli umani. Contesti culturali e ambientali molto diversi dai nostri...