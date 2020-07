NAUTICA DA DIPORTO

VENEZIA Non è dato sapere se abbia contato di più la paura delle multe o un'autentica presa di coscienza sul rispetto della laguna e degli altri. L'impressione è che ieri, almeno nelle zone di laguna che abbiamo visto direttamente, l'iniziativa Tutti a 5 nodi promossa da Assonautica Venezia e dal gruppo Fb Diportisti laguna veneta abbia avuto un certo seguito.

Certo, c'era chi andava a manetta, ma la stragrande maggioranza delle barche ieri in laguna ha mantenuto un'andatura moderata in segno di rispetto per le persone che hanno trovato la morte in mare. Lo spunto è quello dell'anniversario della tragica scomparsa della piccola Cecilia Piva (morta in seguito ad un incidente nautico nei pressi del Bacan il 30 giugno 2019) e i 4 anni dalla scomparsa di Mario Paolo Masiero, fratello di Marino, presidente di Assonautica, nel corso di un'immersione.

L'invito era quello di non oltrepassare i 5 nodi (circa 9,3 km/ora) nei canali della laguna, un modo per sensibilizzare chi va in barca al rispetto delle regole. E un passo è stato compiuto, nel senso che tante, ma tante barche hanno deciso di moderare la propria andatura, evitando di andare in planata.

«È una necessità imparare ad andare in barca nel rispetto negli altri - spiega Marino Masiero - anche nel corso della mattinata, mentre con Roberto Piva (il papà di Cecilia, ndr) stavamo andando in mare a deporre dei fiori, molti gommoni sono passati in velocità, incuranti di chi andava piano. Eravamo in 150 circa».

Per il presidente dell'Assonautica di Venezia, il rispetto per gli altri è una priorità assoluta.

«Almeno in corrispondenza dei centri abitati e delle barene con le barche all'ancora o ormeggiate - continua - bisogna mettersi in testa di non fare onda. C'è purtroppo una grande mancanza di cultura marinara e di sensibilità al rispetto per gli altri. Il nostro impegno come Assonautica è far rispettare la norma non tanto per la questione della velocità, ma per la questione delle onde. Che in corrispondenza di barche ormeggiate, all'ancora, a remi, a vela bisogna andare più piano è un'esigenza non banale. Quello che è accaduto ieri - conclude - è il lancio di un messaggio, che non è male fare in questo momento, perché seminando alla fine si raccoglie. Ma prima che la questione dell'andare piano si stratifichi serviranno ancora tanto tempo, tante multe e tanti va a quel paese».

M.F.

