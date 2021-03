«Sono bravi. Un gruppo di giovani laureati, un po' spiantati. Hanno saputo ricreare un sound giusto, un eco degli spiritual americani. E io pure ho dato il mio contributo, leggendo una ballata». Così il poeta Luciano Cecchinel (nella foto) commenta la sua poesia che si fa musica nel disco Da Sponda a sponda, trasposizione sonora della raccolta che ha vinto il premio Viareggio. Il 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, uscirà il disco firmato del collettivo musicale e letterario Le Ombre di Rosso. Concepito come un lungo viaggio musicale che ripercorre le orme dell'emigrazione italiana in America degli avi del poeta e il successivo ritorno in patria, verrà presentato in un evento trasmesso in diretta su Radio Ca' Foscari Venezia. Il disco sarà disponibile in tutti gli store online e su Amazon dalle ore 18 del 21 marzo. Cecchinel è un grande cultore di musica country e blues: nel disco recita una poesia guardando Full Metal Jacket accompagnato da un quartetto d'archi sperimentale. Con lui Fabio Fantuzzi e il compositore Andrea Alzetta. Con la partecipazione straordinaria di Davide Baldo e Silvia De Min. Il disco, registrato al Riviera Studio Project e prodotto dall'etichetta Xanax Record. Da sponda a sponda si compone di materiale spurio con poesie che avevo espunto dalle altre raccolte, che hanno per leitmotiv aspetti dell'America che non avevo ben indagato, dai mormoni e gli Amish al tema del self made man, a quello del destino manifesto-racconta Cecchinel a proposito della raccolta-L'ultima sezione tratta proprio di un viaggio non voluto, il mio terzo in America. Mia figlia Silvia era morta nel 2001 e io non volevo più tornare. Nel 2016 ho ceduto ma è stato un disastro. Così ho creato una specie di talking blues, è stata come una vomitatura dell'America. Il libro ha vinto il Viareggio la scorsa estate. Non ho cercato il premio, e neppure la vittoria. Ho affidato queste carte ad Arcipelago Itaca per un debito di riconoscenza. Non mi aspettavo nulla. Ma è stata un'emozione profonda riprende il poeta. Da sponda a sponda ha evocato l'epopea dei nonni materni e della madre Annie, costretti a rientrare in Veneto dopo la crisi del 1929.

