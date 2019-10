In mostra L'erbario di Petrarca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'artista Olimpia Biasi incontra idealmente il Petrarca, giardiniere nei luoghi che il Poeta scelse come sua ultima dimora ad Arquà Petrarca (Padova).«Erbario per Petrarca» è il titolo della mostra-installazione voluta dall'amministrazione comunale e curata da Virginia Baradel nell'Oratorio della Santissima Trinità, in cui il letterato si raccoglieva in preghiera, e che conserva un polittico di Sant'Agostino di Jacobello di Bonomo.Grandi teleri di garza realizzati da Olimpia Biasi scendono dall'alto e come quinte trasformano l'ambiente in...