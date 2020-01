In mostra a Londra la storia di Prada: 107 anni di creatività

LA RETROSPETTIVA

Estetica del minimalismo, nuovi confini della femminilità e arte. I tre leit motiv di Prada saranno protagonisti della mostra in programma dal settembre 2020 al Design Museum di Londra.

Prada. Front and Back, sarà la più grande retrospettiva che un'istituzione museale abbia mai dedicato alla maison fondata a Milano nel 1913 e oggi guidata da Miuccia Prada insieme al marito Patrizio Bertelli.

Il percorso espositivo esplorerà la storia della maison, analizzandone l'approccio creativo, le collezioni e le collaborazioni che hanno caratterizzato stile e attività dell'azienda. In particolare il focus riguarderà gli aspetti Front e Back della storia di Prada: da un lato ciò che appare agli occhi di pubblico e fruitori, dall'altro il backstage, ovvero tutto quello che forma l'infrastruttura creativa e industriale, imprescindibili per il mondo della moda e che, solitamente, viene vissuta solo dagli addetti ai lavori. Si raccontano anche le origine del brand.

La storia che inizia quando Mario Prada decide di aprire un primo negozio alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano, producendo accessori in pelle, come borse e scarpe, e il punto di svolta è arrivato nel 1977, quando alla guida dell'azienda è subentrata Miuccia, nipote di Mario, che ha trasformato il marchio in una delle case di moda più apprezzate al mondo.

Dalla prima sfilata nel 1988 al lancio di Miu Miu e Prada Uomo nel 1993, passando per Prada Sport nel 1997, l'acquisizione di Church's nel 1999 e della storica Pasticceria Marchesi nel 2014. La mostra sottolinea anche quanto la stilista abbia donato al brand una particolare cifra aperta alla contemporaneità, al dialogo con i diversi linguaggi creativi e al design, una delle grandi passioni di Miuccia.

È stata tra le prime designer a collaborare con archistar internazionali come Herzog, deMeuron, e Rem Koolhaas per la progettazione di negozi e punti vendita. A quest'ultimo è stata affidata la realizzazione della Fondazione Prada, aperta dal 2015.

Oggi il marchio meneghino, tra i pochi rimasti italiani e non inglobati nei colossi della moda, è simbolo di modernità ed ha riscritto i concetti di lusso e di bello tramite un design intellettuale intriso di sperimentazione, provocazione e riflessione politica e sociale.

Veronica Timperi

