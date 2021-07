Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN MONTAGNATerritorio, metodo classico e abbinamenti sono le parole che ispirano il calendario estivo dei weekend dedicati alle bollicine di montagna, in programma in alcune delle più suggestive località trentine, tra rifugi, hotel, ristoranti stellati, osterie ed enoteche. La rassegna, dal nome Trentodoc sulle Dolomiti prenderà il via in Val di Fiemme da giovedì 22 luglio a domenica 25, per poi proseguire a Madonna di Campiglio e Pinzolo...