In mille di corsa per la Ca' Foscari Run Festa a San Basilio

LA CORSAVENEZIA Oltre mille maglie colorate hanno riempito ieri la mattinata veneziana con la Your Future Run di Ca' Foscari organizzata dall'Università veneziana. Una corsa non competitiva lunga 6 chilometri aperta a tutti, cafoscarini, runner e cittadini, realizzata grazie al sostegno di Crédit Agricole Friuladria e Lotto Sport Italia, main sponsor dell'iniziativa. Ad aggiudicarsi il premio dei gruppi più numerosi il gruppo Dragon Boat degli atleti cafoscarini, il gruppo degli Alumni (gli ex studenti dell'Ateneo) e il gruppo del CUS...