In libreria il nuovo Mereghetti Bibbia per gli amanti del cinema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LIBROOrmai l'attesa per le stellette del Mereghetti è quasi pari a quella delle note stelle gastronomiche della Michelin, in grado di aiutare ad aprire o chiudere le porte dei ristoranti più quotati. Certo non avrà il respiro internazionale della guida rossa dei gourmet, ma tuttavia nel suo scintillante rosa shocking scelto per l'edizione 2019, da poco in libreria, il dizionario dei film del critico cinematografico quanto meno più famoso d'Italia si porta appresso, come per la Michelin, dibattiti, conflitti, zuffe professionali sulla...