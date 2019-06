CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN LAGUNASe non adesso, quando? A Grado (Gorizia), nell'Isola del Sole, a due passi dal mare e dalla Laguna, oppure in un bel parco come quello di villa Ca' Marcello a Piombino Dese fra Padova e Treviso: la bella stagione invoglia a godere del piacere del cibo e del vino, in compagnia, magari all'aperto, in piena libertà e queste sono due opportunità da non mancare, una per un pranzo della domenica insolito e l'altro per una particolarissima e affascinante cena, romantica o anche di famiglia.VALLE DA PESCAA Grado, ad esempio, tornano...