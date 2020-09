IN LAGUNA

«La resilienza di questa vigna mi lascia senza parole, è stata una vendemmia che non dimenticherò: felice ed emozionato, Matteo Bisol fa il punto, dalla tenuta di Venissa, a Mazzorbo, nella Laguna di Venezia dove nello scorso novembre e poi fino marzo inoltrato era forte la preoccupazione che l'eccezionale acqua alta potesse distruggere il lavoro, portato avanti dalla sua famiglia dal 2002 - e che lui segue personalmente da sette anni -, di recupero e valorizzazione della quasi estinta uva Dorona, da un vitigno autoctono della Venezia Nativa.

Come, del resto, era accaduto nel 1966, in occasione della più devastante inondazione della storia: Solo vedendo i primi germogli, ad inizio primavera, abbiamo respirato. Adesso possiamo dire che, incredibilmente, questa è forse l'uva più bella degli ultimi anni. E addirittura i grappoli migliori sono quelli delle vigne più pesantemente sottoposte all'acqua alta. A fine stagione erano stanche, esauste, si vedeva dalle foglie secche, eppure hanno prodotto un frutto eccezionale. Ed è davvero sorprendente di come la natura possa dare il meglio di sé in queste situazioni estreme. La resilienza della Dorona dimostra quanto la vigna sia sempre più in simbiosi con la laguna e quanto si specchi nella storia di Venezia, una città che dei suoi punti deboli, cioè quella di essere sorta in mezzo alle paludi, abbia fatto invece un punto di forza.

A fare definitivamente la differenza sono state le condizioni climatiche eccellenti durante i mesi di maturazione, insieme alla decisione di vendemmiare più tardi rispetto agli anni precedenti, che hanno portato ad una maggior concentrazione e ad una buccia più matura e ad un frutto rimarchevole, molto sapido nel gusto, molto soddisfacente sia per acidità sia per gradazione zuccherina: »Questa annata potrebbe essere una delle migliori di sempre», sorride Bisol.

SPAZIO ALLA NATURA

Una speranza assecondata dall'agronomo Stefano Zaninotti, convinto che essendo l'ambiente della laguna veramente estremo, l'intervento umano in questo contesto debba essere ridotto al minimo, in modo da lasciare alla natura il suo corso e concedere al vino di esprimere una chiara correlazione tra l'uva e l'ecosistema unico che lo circonda. «Negli ultimi dieci anni - spiega Zaninotti - abbiamo aiutato la Dorona a trovare la sua strada. Oggi abbiamo capito che ha raggiunto il suo equilibrio e il nostro lavoro, d'ora in poi, sarà solo di custodirla». Un'idea in perfetta sintonia con quella di Bisol, convinto che la resilienza all'acqua di dieci mesi fa confermi come la Dorona abbia trovato la sua strada: «Il mio, nostro obiettivo, è di permettere alla vigna di integrarsi naturalmente in una relazione perfettamente simbiotica con l'equilibrio complesso ed eccezionale dell'ecosistema della laguna».

ANNATA STORICA

Per celebrare quella che al di là di tutto resterà comunque un'annata storica e unica, non fosse altro che dal punto di vista sentimentale, si sta pensando a qualcosa di speciale quando, fra un paio di anni, saranno commercializzati i vini della vendemmia 2020 (il Venissa e il Venusa): «Immaginiamo un fregio, un segno sulle foglia d'oro che caratterizza le nostre bottiglie per distinguere questa annata e per ricordarla per sempre».

Claudio De Min

