In gara quando esce dal cancelletto di partenza non si risparmia e si tuffa giù. Ma va di corsa pure nella vita di tutti i giorni, anche se cerca di prendersi dei piccoli spazi per sé e di godersi le cose con i giusti tempi. Questi per Sofia Goggia sono giorni impegnativi. La campionessa di sci, nata 28 anni fa a Bergamo, ha appena conquistato due bellissime vittorie in Coppa del Mondo in discesa libera a Crans Montana, dopo aver trionfato, sempre in discesa libera, a St. Anton a inizio mese. A febbraio, dall'8 al 21, l'aspettano i Campionati mondiali di Sci Alpino a Cortina e questo è per lei un periodo denso di emozioni e responsabilità. «Va bene così», dice con un sorriso. Determinata, veloce con le parole così come con gli sci, punta senza troppi fronzoli al traguardo. E, raccontando cosa mette in valigia e nell'armadio, si intuisce subito che anche il suo stile è esattamente così: essenziale e confortevole.

Quando ha capito che la sua vita sarebbe stata con gli sci ai piedi?

«Ho conosciuto questo mondo a 4 anni. Sono stata piuttosto precoce, diciamo, perché già a 6, quando mi facevano la classica domanda su cosa volessi diventare da grande, rispondevo campionessa di sci».

E c'è riuscita. Ma, al di là della grande passione, ci sono solo momenti belli?

«Questo mondo mi ha dato tanto, e penso che sia un rapporto reciproco. Ovviamente, i periodi bui ci sono stati e ci saranno, ma come per tutti, dipende da questioni esistenziali. Vado sempre bene quando ho la luce dentro».

La sua scelta di vita richiede anche molta disciplina. Come si svolge la sua giornata?

«È sempre parecchio piena, anche perché di base mi alleno per due discipline nello stesso giorno. Mi alzo tra le 6 e le 6,30 e, poi, via di doccia ed esercizi per la mobilità. Dalle 8 alle 12,30 scio e, in seguito, mangio e riposo. Nel pomeriggio un'ora e mezzo la dedico ad altra ginnastica e all'analisi dei video. Seguono riunioni, la cena, la doccia e per le 10 sono a letto».

E il tempo per la vita privata?

«Poco, soprattutto in certi periodi. Ma cerco comunque di coltivare un minimo di rapporti sociali. Almeno quando è possibile, pandemia a parte».

In gara avrà un abbigliamento da competizione ben stabilito.

«Sì, ma non del tutto. Nel senso che sotto la tuta indosso sempre una maglia di cashmere ultra leggera. I tessuti tecnici sono fenomenali e performanti, ma penso che le fibre naturali abbiano quella morbidezza e calore che i sintetici non potranno mai raggiungere».

Nella vita privata, invece, qual è il suo stile?

«Per me, la versatilità e la qualità sono imprescindibili. Quando parto la mia valigia è piuttosto indicativa di come sono. Una metà è composta da capi, ovviamente e necessariamente, molto sportivi, prettamente da ginnastica. L'altra prevede sempre vestiti casual, ma con un certo tocco chic. Maglie morbide e calde, sottili, che si possano indossare sotto un bel blazer. Per lo stesso motivo mi piacciono molto anche le camicie in seta».

Probabilmente anche per questo suo stile è brand ambassador di Falconeri da tre stagioni. Come si trova?

«Le loro maglie ultralight sono le mie preferite. Il marchio era già main sponsor della Federazione Italiana Sport Invernali. Quando mi hanno chiesto di diventare loro ambasciatrice ho avuto modo di conoscere meglio questa realtà e devo dire che è un grande orgoglio portare il loro nome sul mio casco in gara. Al di là dei prodotti, mi piace il fatto che si tratti di un gruppo italiano dal carattere e dalla gestione famigliare, come quelle di una volta, e che porti avanti più brand».

Con gli accessori come è messa?

«Nemmeno a dirlo, sono un'amante delle sneaker. Le mie predilette sono le Nike Air Force. Ma mi piacciono anche le scarpe di pelle fatte a mano».

Ha un portafortuna o un rito scaramentico?

«Non proprio. Le respirazioni e la routine sono il mio rito. Insomma, fare le cose bene».

Causa Covid, alle gare non è ammesso il pubblico. Come si trova?

«È un peccato, perché lo sport è emozione e folla, ma adesso è ovviamente impossibile. Egoisticamente, c'è anche un aspetto positivo: i tempi sono più dilatati, perché facciamo solo la gara e c'è quindi meno dispersione».

La pista più amata?

«Potrei dire la prossima. In realtà, se sono serena, tutte».

Anna Franco

