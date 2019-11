In gara 218 cantanti per la musica barocca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Far diventare la bellezza esponenziale. Cercare le migliori voci barocche under 40 per mettere in scena uno dei titoli vertice dell'intero Settecento, Alcina. Immaginare la cultura veicolo di turismo, con alberghi pieni per 7 giorni. Voci olimpiche è tutto questo. Non solo uno dei primi concorsi di musica barocca con debutto in un titolo operistico in Europa, ma la possibilità vera di debuttare un capolavoro, giudicati dai più importanti direttori artistici del globo. Vicenza fino a stasera è il crocevia del barocco del futuro: 218...