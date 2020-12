LA TENDENZA

«La distanza dell'orlo delle gonne dal suolo aumenta o cala a seconda degli andamenti del mercato azionario: più le gonne si accorciano, più il mercato sale e viceversa». Con queste parole, il professore ed economista americano, Paul H. Nystrom, nel suo libro The Economics of Fashion, nel 1930, definiva l'imporsi delle minigonne e dei minidress come uno sguardo positivo verso il futuro, all'indomani della crisi del '29. Oggi lo scenario è diverso, c'è una pandemia che ci sta fiaccando da mesi fisicamente, mentalmente ed economicamente ma di sicuro c'è la stessa voglia di ripresa e positività, che ha fatto tornare in auge, anche per queste feste atipiche in casa, abiti corti che scoprono le gambe.

I MOTIVI

Tra zone rosse, gialle, arancioni, DPCM e feste casalinghe va bene lo stile comfy chic fatto da maglioni in lana con renne e pupazzi di neve, ma c'è l'imperativo categorico di non lasciarsi andare alla sciatteria da bivacco sul divano e prendersi cura di se stesse con look sfiziosi, frizzanti, che sprizzano positività da ogni centimetro di tessuto, anche perché gli auguri in video chiamata con cugini, parenti di ogni ordine e grado ed amici sono sempre dietro l'angolo e bisogna farsi trovare preparate. Sebbene i luccichii delle paillettes siano un po' troppo stando in casa, l'oro, l'argento, il verde e il rosso, rimangono le tonalità protagoniste. Le gambe si scoprono con vestiti in maglia comfy, magari stretti in vita da una cinta, o con abiti in velluto dai colori sgargianti, come quello in stile vittoriano turchese di Gucci che pone l'accento anche sul ritorno delle calze. Le gambe al vento, infatti, questo Natale, rendono protagonisti anche i collant che, insieme ai minidress danno un tocco glam e festivo anche ai look da casa. Calzedonia ne ha proposte di sfiziose: dai motivi geometrici ai micro pois, per finire sul best seller, il paio sui cui è scritto Ti Amo in tutte le lingue del mondo. Un must per le romantiche che trascorreranno le feste a lume di candela o anche per coloro che attendono per il 2021 il grande amore. Emporio Armani le ha declinate in grigio antracite e in nero per i suoi abiti corti con ruches, nei toni dell'azzurro e del nero. Emilio Pucci, invece, a bilanciare il mini vestito black dallo scollo asimmetrico, molto rock, ha scelto sensuali collant in pizzo, poco adatti al freddo della strada ma perfette in casa con camino o riscaldamenti accesi.

PASSEPARTOUT

Rinascimento propone una soluzione passepartout: il tubino in maglia panna con dettagli in similpelle, a cui si può abbinare un tacco midi, ma anche una friulana o caldi UGG. Michael Kors e Oscar de la Renta puntano sui bagliori gold. Il primo con un abito mantella corto dagli effetti metal, abbinato a stivali da pioggia neri bassi, il secondo con un trionfo di sensuali frange che assecondano i movimenti della silhouette e formano un effetto vedo non vedo sulla scollatura. Per le amanti degli anni 80 in casa sono concessi anche vestiti dalle maniche a balloon, maxi fiocchi, scolli a cuore, e balze, per muoversi tra la cucina e la sala da pranzo, mangiare e scambiarsi gli auguri sulle note di Cindy Lauper e di Madonna, con uno stile a tema.

IL FIOCCO

& Other Stories ha pensato a un vestito corto in jacquard color pervinca con maniche puffy, elegante ma allo stesso tempo poco impegnativo e decisamente glam. Un macro fiocco è invece protagonista nell'abito corto, a pois, con maniche a sbuffo in faille firmato REDValentino. Insomma, scoprire le gambe, questo Natale è quasi un messaggio in codice, di ottimismo, da leggere sotto l'albero, un augurio per un nuovo anno all'insegna della rinascita,

Veronica Timperi

