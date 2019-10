In futuro un omaggio a Paris Bordon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ALTRI EVENTI«Il programma quadriennale di mostre ha dietro di sè una squadra forte che guarda avanti con un progetto coraggioso per promuovere questa città. Dialogheremo con Vienna, con Londra e Parigi per gettare ponti culturali. Con l'obiettivo di candidarci a capitale della cultura nel 2021» ha esordito il sindaco di Treviso, Mario Conte, presentando la mostra Natura in posa. Dopo questa esposizione, Treviso proseguirà nella primavera del 2021 con la rassegna monografica che celebrerà Paris Bordon (1500-1571), il più illustre...