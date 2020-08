IN FONDAMENTA

Mercoledì prossimo, 19 agosto, dalle 19 alla 1 del mattino, a Venezia, in Fondamenta della Misericordia, va in scena il primo appuntamento di Osti per Osti, nuovo format dell'enoteca Vino Vero, che invita a stare dietro il bancone, osti di altri locali, amici con cui da tempo si lavora fianco a fianco per promuovere la conoscenza e la diffusione dei vini naturali. Il primo appuntamento è con il mitico trio di GuardaMammaSenzaSolfiti, l'appuntamento cult con dirette sul mondo del vino che coinvolge tre giovani ristoratori, Lorenzo Benelli (Al Covo), Andrea Lorenzon (CoVino), Dario Spezzamonte (Estro) i quali, assieme, hanno creato un podcast nel quale, ad in ogni puntata, affrontano e approfondiscono un argomento riguardante il mondo del vino naturale: produttori, territori, cultura, punti di vista, filosofia e, ovviamente, bottiglie, da bere con la giusta dose di autoironia (www.spreaker.com/show/guarda-mamma-senza-solfiti). Il titolo scelto per la serata è Ombre bollenti. Per sapere di cosa si tratta ma, soprattutto, che cosa selezioneranno i tre, non c'è altro modo che presentarsi mercoledì, toccare con mano e assaggiare in prima persona (www.vinovero.wine.).

