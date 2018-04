In edicola il Dizionario bilingue cane/italiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LIBROAbbaiare, emozioni, gerarchia. ringhio. Sterco, veterinario. Sono alcune delle parole contenute nel primo volume del Dizionario bilingue Cane/Italiano, in edicola a 6.90 euro più il prezzo del Gazzettino per una nuova iniziativa del nostro giornale che ci accompagnerà per alcune settimane dedicandosi prima al cane e poi all'altro beniamino dell'uomo: il gatto. Il libro, curato da Roberto Marchesini e dal medico veterinario, Jean Cuvelier, con le illustrazioni di Christophe Besse, è pubblicato dalle Edizioni Sonda e consente di fare...