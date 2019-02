In duecento per contestare il decreto Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAVENEZIA Volevano circondare Ca' Farsetti con una catena umana, ma le forze dell'ordine li hanno convinti a desistere. Anche a Venezia si è svolta la manifestazione L'Italia che rEsiste, la manifestazione promossa in tutta Italia contro la politica del Governo sui migranti. Simboli, un salvagente ed un giubbotto rosso di salvataggio, appeso al ponte di Rialto al termine del raduno di protesta. Circa 200 persone, malgrado la pioggia ed il poco tempo a disposizione per l'organizzazione - come hanno riferito i promotori - si sono...