Le tragedie a pochi minuti l'una dall'altra: Bibione piange due compaesani che ieri si sono tolti la vita. Mentre in riva al mare i soccorritori stavano cercando un 57anne, a Portogruaro stavano intervenendo per a un uomo di 10 anni più giovane, pure lui residente a Bibione.

Una unica grande tragedia per la comunità bibionese, che in poche settimane si ritrova con la terza vittima per il male di vivere. Il 57enne ieri era andato regolarmente al lavoro. «Era tranquillo come sempre - raccontano i colleghi, profondamente scioccati - non ci aveva fatto pensare che avesse qualche problema».

IN SPAGGIA

L'uomo nel pomeriggio non era rientrato in azienda a fine del turno. Non vedendolo rientrare, il capo reparto aveva provato a cercarlo, purtroppo senza riuscirci. I colleghi così andati a cercarlo. Sono stati proprio loro a chiamare i soccorsi verso le 16.40 quando lo hanno notato sul litorale, non distante dal chiosco Acquario. In poco tempo sono arrivati gli agenti della Polizia locale e i carabinieri della stazione, diretti dal maresciallo Pietro Gaddeo. Il personale in divisa, in attesa dell'ambulanza, ha immediatamente provato a rianimarlo, senza riuscirci. La salma è stata trasferita nel cimitero di Bibione. Intanto i carabinieri hanno ascoltato i soccorritori e la compagna della vittima per cercare di ricostruire il pomeriggio del 57enne. La salma è stata poi restituita ai familiari per il funerale.

SUL VIADOTTO

Dopo 20 minuti circa, ecco arrivare un'altra tragica notizia. Questa volta a farla finita è stato un padre di famiglia, 47anni pure lui residente a Bibione. A trovarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato. L'uomo era ai piedi del viadotto che sovrasta la linea ferroviaria Venezia-Trieste, in prossimità dello svincolo per Fossalta della tangenziale. Sul posto, lungo una strada sterrata, anche i sanitari del Suem che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 47enne. Era stata la moglie a lanciare l'allarme, ieri mattina, non vedendo rincasare il marito. Nel pomeriggio è toccato agli agenti della Polizia locale comunicarle la tragedia. La salma è stata trasferita in obitorio a Portogruaro.

SOS SUICIDI

Per andare in aiuto a chi vive situazioni di disagio e depressione sono attivi più punti di ascolto, anonimi e gratuiti. Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico: Telefono Amico 199.284.284, Telefono Azzurro 1.96.96, Progetto InOltre 800.334.343, De Leo Fund 800.168.678.

