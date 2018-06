In due campi la storia dell'aviazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alle 9,15 del 9 agosto 1918 sul cielo di Vienna apparvero 7 curiosi aeroplani: erano decollati poche ore prima, alle 5,15, dal piccolo aeroporto di San Pelagio, in prossimità di Padova. Erano partiti in 11, ma solo 7, dopo un viaggio difficile e pericoloso, e dopo aver passato indenni il temporale con le nuvole, i turbini, i risucchi che li avevano quasi bloccati sulle Alpi, all'altezza del Monte Tefelstein, in Stiria, avrebbero raggiunto l'obiettivo. Si trattava della Squadriglia Serenissima, costituita dopo la rotta di Caporetto: era...