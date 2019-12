«In difesa delle ville venete»

LA NOMINA

Gli obiettivi sono chiari: valorizzazione e sinergia. Due parole moderne ma che sono la ricetta giusta per la sopravvivenza. Anzi, per la tutela di preziose dimore storiche, cariche di testimonianze del passato, oggi proiettate al futuro. Una sfida che è anche una scommessa per Isabella di Collalto, origine tedesca, ma trevigiana di adozione, imprenditrice agricola, gestore del Castello di San Salvatore a Susegana, nuovo presidente dell'Associazione per le Ville Venete, il sodalizio che riunisce oltre cinquecento proprietari degli antichi edifici del Veneto e del Friuli Venezia Giulia impegnato a tutelare gli interessi dei proprietari, dialogare con le Istituzioni; promuovere il turismo culturale e a difendere un patrimonio storico di ville che ammonta ad oltre quattromila edifici. Di Collalto subentra a Alberto Passi che per 9 anni ha mantenuto la presidenza. Insieme a lei, il consiglio dell'associazione sarà formato da Guido Zanin, Claudio Ciani Bassetti, Aldo Rozzi Marin, Pieralvise di Sarego Alighieri, Silvia Vesco, Cristiana Cirielli, Vincenzo Ciani Bassetti, Alvise Fioravanti Onesti.

GLI IMPEGNI

«È un incarico impegnativo sottolinea la neo presidente - Siamo chiamati ad una forte responsabilità: da un lato il mantenimento del patrimonio come trasmetterlo alle nuove generazioni; dall'altro, la consapevolezza di difendere edifici, senz'altro strutturalmente anacronistici, ma che sono parte integrante della nostra storia. Certo, la vita moderna può mettere in crisi il sistema, ma proprio responsabilità e consapevolezza del nostro ruolo, ci possono consentire di difendere quanto ci è stata lasciato dal passato». Un lavoro delicato, ma essenziale. «Le trasformazioni in corso negli anni per questi edifici - continua di Collalto - hanno consentito ai proprietari di fare importanti trasformazioni. Molte ville hanno trovato nuove funzionalità, soprattutto in àmbito turistico. Tutto ciò ne ha garantito la sopravvivenza, ma anche la fruibilità. Di certo, come Associazione, ci piacerebbe sentire più vicine le nostre Istituzioni. E in questo senso uno degli obiettivi più importanti sarà quello di ridiscutere i termini dell'Imu sulle dimore storiche perchè è bene chiarirlo subito possedere una villa non vuol dire automaticamente simbolo di ricchezza, ma occasione per creare reddito. In questo senso molti proprietari si sono rimessi in gioco riuscendo a garantire un futuro senza stravolgere nulla».

LA STRATEGIA

Ma c'è anche un'altra sfida che si apre: quella dei finanziamenti per la custodia dei beni. «In questo senso - continua di Collalto - agiremo per iniziative di aperture al credito con mutui agevolati che, oggi come in passato, sono stati indispensabili per garantire la tutela dei nostri edifici». Un patrimonio, quindi, importante, pienamente inserito nel territorio: in molti casi addirittura volàno economico e culturale. «Negli ultimi 60 anni - conclude la presidente - il 75 per cento delle dimore storiche di Veneto e Friuli ha avuto importanti lavori di riqualificazione. Come associazione dobbiamo continuare su questa strada per ribadire l'identità storica dei nostri territori».

Paolo Navarro Dina

