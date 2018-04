In diecimila su e zo L'invasione delle famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MANIFESTAZIONEVENEZIA Piazza San Marco, per un giorno, è stata invasa dai bambini. La 40. edizione della Su e Zo per i ponti ha registrato 10mila iscritti con oltre 450 volontari pronti a sostenere le necessità dei partecipanti. Per un giorno i problemi del turismo sono spariti, nonostante gli stranieri fossero attratti dagli sbandieratori e dai gruppi folk che si sono prestati alle tante foto, ma residenti e turisti non si sono pestati i piedi in un connubio che da tempo non riusciva a stemperare la tensione. A campeggiare su tutto erano...