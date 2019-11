CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CONSIGLIOVENEZIA Un mazzo di fiori sullo scranno e un gagliardetto della Città di Venezia sul posto che fino a l'altroieri Paolo Pellegrini occupava in Consiglio. Il suo posto era l'ultimo sulle due file di destra, di fronte ai banchi dell'opposizione con cui amava spesso confrontarsi in modo anche duro, ma mai volgare. L'omaggio del Consiglio ieri mattina nei confronti del consigliere fucsia scomparso nella notte è stato il non tenere la seduta dedicata all'ultima variazione di bilancio, che per legge deve essere approvata entro il 30...