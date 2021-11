Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOVENEZIA «Il teatro si è dimostrato il luogo dove è emersa la voce dalla città».E davvero soddisfatto Andrea Segre della proiezione di ieri pomeriggio del suo film «Welcome Venice» che ha poi dato vita ad un articolato dibattito. In tanti si sono messi in coda per assistere all'appuntamento al teatro Goldoni e parecchi sono anche rimasti fuori, a dimostrazione del fatto che questo confronto aperto era davvero molto sentito....