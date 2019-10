In città tre over 65 per ogni ragazzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIBATTITOVENEZIA Ogni under 15 anni, in centro storico, ci sono ben tre over 65. Così l'indice di invecchiamento dei veneziani è schizzato a livelli da record: 302, contro una media italiana di 168, veneta di 167. Una Venezia sempre più di vecchi, insomma, che ormai è tenuta in vita dal turismo. L'ALLARME«Con questi numeri la preoccupazione è più che giustificata. Fortuna che avete questo turismo massacrante per molti aspetti, ma salvifico per altri» ha ammonito Antonio Golini, un'istituzione in materia di demografia, professore...