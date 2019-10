In cattedra ora i prof raccontano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LIBROQuando otto docenti universitari si fanno un'autodescrizione o meglio un autoritratto, c'è da stare attenti. Ma soprattutto c'è da prenderli in grande considerazione. Non solo perchè scendono dalla predella, ma soprattutto perchè dimostrano un pizzico di ironia, un po' di vezzo, ma soprattutto hanno tutta l'intenzione di scrollarsi di dosso il ruolo che gli ha affibbiato la società. Intendiamoci non vogliono comportarsi come dei burloni - ci sia concesso il termine - ma agiscono con quel pizzico di nonchalance che non guasta e...