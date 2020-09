IN CAMPAGNA

Rispetto dell'ambiente, riduzione degli sprechi e sostenibilità. Fondere questi nobili concetti ai piaceri del palato è l'obiettivo che si è dato il gruppo Cuochi di terra, giovane sodalizio che riunisce 7 ristoratori dalla spiccata sensibilità green. Sono Ermanno Zago (Le Querce, Ponzano Veneto), Marco Bortolini (Da Gigetto, Miane), Marco Boscarato (Casa la buona stella, Montebelluna), Alberto Toè (Le Cementine, Roncade), Pierchristian Zanotto (Gambrinus, San Polo di Piave), Silvia Cappellazzo (chef itinerante e consulente) e Gennaro Alfieri (pizzeria Incrocio, Treviso). Hanno iniziato ad operare organizzando eventi che consentono un confronto diretto con il pubblico, presentando esempi reali di ristorazione sostenibile. Dopo il successo della serata tenutasi al Gambrinus lo scorso 10 agosto, i Cuochi di terra scenderanno di nuovo in campo dopodomani, mercoledì 23 settembre, negli ampi spazi verdi che circondano Le Cementine, il ristorante di H-Farm immerso nel verde della campagna di Ca' Tron. No Waste sarà il leitmotiv della cena incentrata sul tema dello spreco alimentare. «Il nostro scopo spiega Ermanno Zago, anima del gruppo - è far capire che è possibile concretizzare una filosofia di cucina rispettosa della terra, dei produttori e della salute dei consumatori. Questa volta ci focalizzeremo su piatti che prevedono di sfruttare al massimo ogni ingrediente, limitando così gli scarti. Ciascuna ricetta avrà almeno una componente realizzata trasformando una parte di alimento che solitamente si butta in fase di preparazione. Nei nostri eventi vogliamo servire cose buone, comunicando allo stesso tempo dei messaggi positivi». Lo chef padrone di casa Alberto Toè spiega come verrà organizzata la serata: «Ognuno di noi allestirà la sua postazione in diverse zone del parco, orto compreso. Gli ospiti potranno accomodarsi sulle coperte stese sul prato, come in un picnic, oppure su tavoli collocati negli angoli più suggestivi del giardino. Ai partecipanti verrà consegnata una mappa che spiegherà dove trovare me e gli altri miei colleghi ristoratori. Prepareremo le nostre ricette che affiancheremo, a seconda dei casi, a un vino, a una birra, a un sidro o a un gin». Il menu itinerante di 7 portate e altrettante bevande abbinate avrà un costo di 35 euro. L'ingresso sarà gratuito per i bimbi sotto i 10 anni. Si può prenotare dal sito www.cuochiditerra.it. In caso di pioggia, l'evento verrà posticipato a giovedì.

Andrea Ciprian

© RIPRODUZIONE RISERVATA

