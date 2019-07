In Brasile il coraggio degli italiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAUn'esperienza eroica. Non ci possono essere altre parole per delineare l'incredibile vicenda vissuta dai veneti quando nella seconda metà dell'Ottocento, per sognare un futuro decente, si diressero verso il sud del Brasile.Il campionario di sacrifici e imprevisti era molto lungo: per decenni dovettero convivere con animali selvatici; per arrivare agli alloggi che erano stati loro assegnati furono obbligati a disboscare il tragitto per non parlare poi del calvario pagato a caro prezzo per poter salpare da Genova o Marsiglia.Una...