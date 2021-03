IL RACCONTO

Qual è il traguardo? La fine del mondo! Cose da pazzi: pedalare, facendo una fatica bestiale, per arrivare alla fine del mondo. Cose da Alberto Fiorin, il ciclo-esploratore veneziano che da oltre quarant'anni percorre le strade dei cinque continenti pedalando su due ruote. Un viaggiare lento, ecologico, economico, che arricchisce lo spirito e fortifica il corpo. Una filosofia di vita. Questa volta il traguardo di Fiorin, come racconta nel suo ultimo libro Carretera Austral. La strada alla fine del mondo, edito da Ediciclo di Portogruaro, era Villa O'Higgins, al chilometro 1247, dove termina la mitica strada cilena che s'inabissa nel profondo della Patagonia. Oltre non si può andare, la strada finisce. Non il mondo, perché in realtà - come lo stesso Fiorin ha fatto per raggiungere la corriera che in sole 26 ore lo avrebbe riportato al punto di partenza - ci si può spingere ancora più giù attraverso sentieri impervi. La fine del mondo, intesa come ultimo luogo raggiungibile della Patagonia, è Ushuaia, la città, meglio dire il paese, in territorio argentino, più a Sud del pianeta. Ma non era quello l'obiettivo di Alberto e dei suoi compagni, loro volevano arrivare alla fine della Carretera Austral.

CONDIZIONI ESTREME

Per Ushuaia sarà un'altra volta. Un viaggio difficile, quello descritto nel libro, in condizioni estreme, che richiede preparazione, abilità, resistenza fisica e mentale e una dose di coraggio con una spruzzata di incoscienza. Prima di imitarlo è bene riflettere. La spedizione, che risale al gennaio di due anni fa, prima che il Coronavirus stravolgesse tutte le regole di vita e rendesse un problema anche viaggiare in bicicletta, era composta da tre ciclisti. Oltre a Fiorin, il figlio Fausto (chissà come mai ha il nome del grande Coppi) e Dino Facchinetti, il compagno di molti viaggi. Tre uomini in bici e una pedalata di 14 tappe per raggiungere la meta, da Puerto Montt, la cittadina dove inizia la Patagonia cilena e soprattutto dove parte la Carretera Austral, che arriva fino a Villa O'Higgins. La difficoltà non era rappresentata dal numero di chilometri, relativamente basso per pedalatori esperti, ma dalle condizioni della strada. Solo metà dei 1247 chilometri sono asfaltati o comunque lastricati, gli altri sono in terra battuta, il terribile ripio, un misto di sassi, sabbia e fango, dove il problema non è andare avanti, ma stare in sella senza cadere. Un percorso ricco di salite (e di conseguenza di discese ancora più difficili) che mettono a dura prova uomini e mezzi. Uno sforzo psico-fisico tremendo, spesso accompagnato da condizioni climatiche pesanti, ma ricompensato dalla bellezza del paesaggio.

IL DIARIO

Il racconto del viaggio, scritto con lo stile diaristico, caratteristico di Fiorin, porta il lettore a condividere le emozioni, le ansie e le gioie dei tre ciclisti, alle prese con i quotidiani problemi di sopravvivenza, dalla ricerca di un tetto per passare la notte, alla lotta con i tafani che infestano certi tratti di foresta pluviale, mentre in cielo volteggiano i condor. Un susseguirsi di immagini a tinte forti: foreste immense, fiordi, ghiacciai millenari, laghi cristallini, fiumi e cascate: «si percepisce l'incontenibile potenza della natura, l'esplosiva forza della creazione». E poi gli incontri con i locali, sorta di coloni stile Far West, dediti all'allevamento nelle sterminate estancias. Sono i discendenti dei colonizzatori europei, britannici spagnoli e tedeschi che, attratti dalla vastità dei terreni, dalle immense foreste e dalla ricchezza del sottosuolo, in combutta con i corrotti governanti argentini e cileni, nell'Ottocento, strapparono le terre ai nativi, cacciati, massacrati.

IL RICORDO

Il viaggio lungo la Carretera Austral, che va ad aggiungersi alla lunga collana di imprese compiute da Fiorin e dai suoi amici del Pedale Veneziano (da Venezia a Gerusalemme, da Bassano a Dakar, e ancora in Unione Sovietica, Scandinavia, Egitto, Medio Oriente), rappresentava anche la chiusura di un conto aperto con la sua storia personale. Da quando liceale fece il suo primo sciopero per protestare contro il golpe del generale Pinochet. Perchè la Carretera è stata voluta dal dittatore cileno. Per Fiorin la lunga pedalata è stata una sorta di Via Crucis laica, un modo per rendere omaggio al popolo cileno, suggellato da un simbolico sputo su una targa che, lungo la Carretera Austral, ricordava il dittatore. «Nella mia testa il viaggio alla scoperta del Cile - scrive Fiorin - era cominciato il giorno di quello sciopero, l'11 ottobre 1973, un mese dopo il colpo di Stato che aveva deposto il presidente Salvador Allende, mentre cantavo, forse senza ancora intuirne totalmente il senso: El pueblo unido jamas serà vencido».

Vittorio Pierobon

