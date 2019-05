In bici negli Usa: 5mila chilometri per aiutare i bambini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

`VENEZIA Partirà domani da Venezia per un viaggio in solitaria verso gli Stati Uniti e percorrerà oltre 5mila chilometri in bicicletta per raggiungere New York. Ma l'impresa di Gianni Paganin, dirigente della Polizia locale di Venezia, lascerà un segno anche in città. A presentare il progetto sono stati, al Parco San Giuliano, durante una lezione di educazione stradale rivolta ai ragazzi, lo stesso Paganin insieme all'assessore comunale alla sicurezza Giorgio D'Este e al comandante della Polizia locale, Marco Agostini. «Ogni primavera -...