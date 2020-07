CHIOGGIA

Conto alla rovescia anche a Chioggia per le prove generali del Mose. Le 18 paratoie mobili contro le acque alte molto sostenute ed eccezionali saranno azionate fra le 8 e le 17,30 di domani. Nelle ore in cui gli elementi saranno fatti emergere, nessuna imbarcazione potrà navigare fra le dighe. Nella zona delle operazioni ammessi saranno quelli appartenenti alla Guardia costiera, al consorzio Venezia nuova, alle forze dell'ordine e le imbarcazioni da soccorso. La Capitaneria ha disposto il massimo livello di vigilanza. Approntato, un piano di sicurezza affinché nessun natante possa invadere accidentalmente la bocca di porto. Il ritorno alla normalità sarà segnalato via radio, non appena possibile sui canali VHF 16 e 14. Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione Ordinanze e Avvisi del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/Chioggia. Le precedenti prove, con esito positivo, risalgono al 6 agosto dello scorso anno. Anche tra il 22 ed il 25 luglio, gli elementi sommergibili erano stati sollevati e, successivamente, fatti ridiscendere a gruppi di quattro o cinque per volta.

Fra i tecnici prevale l'ottimismo perché, lo scorso anno, il complesso sistema elettromeccanico composto da motori e pompe (la cui potenza è nettamente superiore rispetto a quanto sarebbe strettamente necessario) si era dimostrato in grado di assicurare il perfetto coordinamento dei movimenti. La ridondanza dei dispositivi dovrebbe garantire il buon funzionamento del Mose anche qualora dovesse verificarsi qualche guasto. Per il Mose, si tratterà di una verifica di fondamentale importanza. Il test prelude, infatti, alla piena operatività del sistema, attesa con ansia ormai da troppi, lunghi anni. Per ospitare le 18 paratoie, a Chioggia sono stati realizzati sei cassoni di alloggiamento e due cassoni di spalla. Raccordano la barriera alle sponde del canale di bocca. Ciascun cassone di alloggiamento è lungo 46 metri, largo 60 metri e alto 11,5 metri.

Preoccupa, invece, il fatto che nei pressi della stazione di comando e manovra si assembri una gran folla di curiosi, così com'è accaduto lo scorso anno. Si affaccia sulla diga di San Felice, a poche decine di metri dalla spiaggia e da un nuovo locale dotato di terrazza panoramica. Va da sé che tutti dovranno adottare le precauzioni contro la trasmissione del contagio da Coronavirus. Vigilanza anche a terra.

