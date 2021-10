Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'UDIENZAVENEZIA Convalidato l'arresto del 44enne veneziano accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni per aver aggreditogli alcuni agenti della polizia locale che volevano multarlo, mandandone cinque al Pronto soccorso.Il giudice penale di Venezia, Alberto Ciampaglia, gli ha imposto l'obbligo di firma quotidiano, per sei giorni la settimana, fissando il processo per direttissima per il prossimo 9 novembre, dopo aver accolto la...