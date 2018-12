In arrivo nuove pensiline per migliorare la sicurezza alle fermate degli autobus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PELLESTRINASono in arrivo nuove pensiline per i pendolari che utilizzano i mezzi pubblici dell'isola. Un servizio importante che servirà a proteggere, nei mesi di pioggia, chi si serve dei trasporti dell'Actv.Il consigliere delegato alle isole, Alessandro Scarpa Marta, annuncia infatti che nei prossimi giorni sarà approvata in fase di bilancio, a seguito di molti sopralluoghi e istanze presentate dai residenti, la realizzazione di ulteriori 3 nuove pensiline a protezione delle fermate degli autobus a Pellestrina. Queste si aggiungono alle 5...