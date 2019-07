In arrivo il Tintoretto di Bowie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSTRATintoretto era un artista dall'anima rock, un moderno tra i moderni la cui maestria artistica non aveva lasciato indifferente David Bowie che negli anni '80, attraverso la casa d'asta Colnaghi, aveva acquistato per la sua collezione d'arte il dipinto ormai conosciuto come Il Tintoretto di David Bowie. Proprio quest'opera, che da secoli mancava da Venezia, il cui vero titolo è L'annunciazione del martirio di Santa Caterina di Alessandria, sarà alla mostra Da Tiziano a Rubens. Capolavori da Anversa e da altre collezioni fiamminghe che...