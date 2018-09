«In Arena tutta l'alchimia possibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA«Un posto magico. Acustica perfetta, atmosfera incredibile. L'Arena di Verona è il tempio della musica. A pensarci mi tremano un po' le gambe». Impossibile, per Max Gazzè, nascondere l'emozione: oggi l'anfiteatro farà da cornice all'ultima esibizione del cantautore romano con Alchemaya Tour. La tournée che questa estate l'ha portato in alcuni dei palchi più suggestivi d'Italia è giunta alla sua tappa finale. Vieste, Roma, Macerata, Taormina e adesso Verona: ambientazioni perfette per il progetto che ha dato il nome a questa...