In Alta Badia fra apericena e corsi di cucina

BONTÀ IN QUOTAUn corso di cucina pomeridiano e outdoor, al rifugio I Tablá (venerdì 23 agosto), immersi nel panorama dolomitico a 360° in cui ogni partecipante avrà una propria postazione e potrà cucinare i vari piatti insieme allo Chef, che spiegherà nel dettaglio ogni passaggio: è questo uno dei più divertenti e stimolanti appuntamenti golosi (da prenotare presso gli uffici turistici) proposti dall'Alta Badia nello scorcio finale di un'estate che, dal punto di vista enogastronomico, è stata piena di appuntamenti. Come Sommelier in...