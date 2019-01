«In aiuto ai bellunesi giocando con l'Ariosto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTADalla pubblicità del Maxibon ai film di Muccino fino ad arrivare a Ludovico Ariosto. Il Du gust is megl che uan della famosa pubblicità del gelato, metà biscotto e metà cioccolato, è solo l'inizio di una carriera ricca di personaggi forti al cinema, in televisione e a teatro. Bello, bravo e preparato Stefano Accorsi, 47 anni, ha inanellato un successo dietro l'altro. Da Carlo, l'innamorato spaventato de L'ultimo bacio, allo strepitoso Loris, tossico e sbandato, di Veloce come il vento, passando per Le fate ignoranti e Radio...