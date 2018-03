In acqua di notte, salvato prima di sprofondare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALVATAGGIOVENEZIA Nel buio della notte, tra il rumore delle onde e i sibili del vento, un giovane motoscafista della Sanitrans ha distinto a fatica quel grido d'aiuto. All'inizio un rumore confuso. Poi, acuito l'udito, le parole distinte: Help, help.... Per un turista americano, caduto in acqua davanti alle Fondamente Nuove, è stata la salvezza. C'è voluto del tempo, e l'intervento anche del Suem, per issare a bordo l'uomo e trasportarlo in ospedale, dove è arrivato in stato confusionale e con un principio di ipotermia. Ieri era ancora in...